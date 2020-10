Pagamento pensioni novembre: come e quando ritirare la somma

Pagamento pensioni novembre: anche per il prossimo mese i pagamenti saranno scaglionati per evitare code e assembramenti. Come e quando ritirare la somma.

L’Inps aveva comunicato a fine 2019 il calendario pagamento pensioni novembre, ma ha dovuto correggerlo con l’inizio della pandemia e soprattutto con il lockdown. Infatti erano stati scaglionati i pagamenti delle pensioni per evitare code e assembramenti alle poste.

Pagamento pensioni novembre

Anche per il pagamento pensioni di novembre dovrebbe, quindi, continuare la suddivisione per cognome e in diverse giornate. Non c’è ancora una comunicazione ufficiale Inps, ma con lo stato di emergenza prolungato fino al 31 gennaio 2021, sarà sicuramente confermato lo scaglionamento dei pagamenti, così come si è svolto finora nei mesi scorsi.

Come già comunicato dall’Inps, a partire dal mese di novembre 2020 l’aumento delle pensioni di invalidità a 651,60 € sarà già in pagamento. Mentre per le altre pensioni, se si è deciso di ricevere il pagamento presso un’istituto bancario e quindi si è proceduto all’accredito sul proprio conto corrente, bisogna attendere giorno 2 novembre, primo giorno bancabile del mese.

Pagamento alle poste

Per coloro che, invece, riscuotono la pensione presso uno sportello Poste Italiane, si attende il calendario ufficiale dei pagamenti, perché molto probabilmente sarà anticipata agli ultimi giorni del mese, come negli scorsi mesi.

Ricordiamo, inoltre, che chi è titolare di postamat o postepay, può ritirare la pensione non solo allo sportello ma anche presso uno degli ATM presente nei 7000 uffici postali. Invece per chi avesse un’età pari a 75 anni o superiore, Poste Italiane ha stipulato una convenzione con l’Arma dei Carabinieri per la consegna a domicilio durante questo periodo di emergenza. Per richiedere il servizio, basta inviare una delega scritta all’ufficio postale, non avere già un delegato che ritira la pensione, non vivere con altri familiari, o che questi non siano residenti nelle vicinanze dell’abitazione del pensionato.

In ogni caso, il pagamento della pensione è disponibile per un periodo di 60 giorni a partire dal primo giorno bancabile del mese in cui viene effettuato il pagamento. La rata di ottobre, per esempio, è pagabile ancora fino a novembre.