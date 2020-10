Lavoro Catania, dal Comune a Decathlon: le offerte attive

Offerte di lavoro a Catania con annunci di tutti i tipi. Si ricercano dai neolaureati con la passione per il commercio a praticanti di pesca. Tutti i dettagli.

Malgrado il periodo di crisi, le posizioni aperte in città e in provincia non mancano mai. Un’attenta selezione delle offerte attive consente, infatti, già a partire dal web di individuare numerose occasioni lavorative per tutti i tipi. Ecco le principali offerte di lavoro Catania del momento.

Assunzioni Lidl

L’azienda leader nel settore della GDO ha delle posizioni attive per il suo “Graduate Program Generazione Talenti” nel settore vendite. L’offerta si rivolge in principale a neolaureati con mentalità manageriale che abbiano già qualche esperienza nel settore lavorativo e prevede un contratto a tempo determinato di un anno, con periodi di formazione continui, impiego full time e straordinari pagati al minuto. La formazione offerta prevede quattro fasi: a partire dai punti vendita, passando poi all’area vendita della sede regionale, l’affiancamento dello store manager e dell’area manager e, infine, un progetto vendite da realizzare in forma autonoma. Per candidarsi a questa offerta lavoro Catania basta seguire il link presente su Linkedin o collegarsi al portale Lavoro Lidl e individuare la posizione descritta.

Lavoro Ikea

Il colosso svedese dell’arredamento ricerca per un impiego part-time un addetto logistica, in grado di svolgere funzioni di trainer e di coach. Il contratto richiede la disponibilità a lavorare su turni e anche nel week-end. Per candidarsi, consultare l’offerta di lavoro presente all’interno del portale jobs di Amazon.

Concorso al Comune di Catania

Un’altra offerta a tempo determinato riguarda le assunzioni al Comune di Catania nella polizia municipale. Il bando assumerà in tutto 30 vigili, di cui 5 ripescati dall’ultimo concorso. Le assunzioni per questa offerta lavoro Catania vengono da un finanziamento straordinario concesso ad hoc dal Ministero dell’Interno.

Assunzioni da Decathlon

Infine, l’ultima offerta di lavoro Catania riguarda il mondo dello sport. Della pesca, in particolare. Decathlon Catania, infatti, è alla ricerca di praticanti regolari di pesca e pesca sportiva che abbiano una conoscenza base della lingua inglese. Il contratto è un part-time mensile con possibili proroghe, per un impegno di 20 ore settimanali. Per l’assunzione, i candidati possono inviare il loro CV sulla pagina dell’offerta dedicata all’interno del sito Decathlon sezione lavori, o, in alternativa, da Linkedin.

Decathlon, inoltre, ricerca anche tecnici di laboratorio esperti nella manutenzione delle bici e praticanti di ciclismo e uno sport leader per il settore sci/snowboarding.