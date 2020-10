Wizzair lancia super offerta: 10mila biglietti a 1€ anche da Catania

Voli a 1€ per alcune tratte dalla Sicilia alla Penisola. L'offerta è solo per oggi e considera incluse le spese amministrative.

Offerta impedibile e a tempo per chi deve spostarsi dalla Sicilia in direzione di Milano, Bologna, Roma e Venezia. La promo è lanciata da Wizz Air, che rende prenotabili 10.000 biglietti a solo 1€ per i voli interni in Italia. Prezzo di sola andata, costi amministrati inclusi.

È possibile portare con sé un solo bagaglio a mano (massimo 40x30x20 cm), mentre il bagaglio trolley o bagaglio da stiva sono soggetti a un supplemento.

Il prezzo è valido solo per le prenotazioni effettuate sul sito internet o tramite applicazione cellulare, e solo per la giornata di oggi 20 ottobre 2020, fino ad esaurimento posti.

Le tratte comprese nell’offerta sono: