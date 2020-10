Coronavirus, diminuiscono i tamponi ma è record di casi: +10 mila in un giorno

Coronavirus che per la prima volta in Italia supera i 10 mila casi. Tamponi e decessi diminuiscono rispetto a ieri. La situazione nelle regioni.

Diminuiscono di oltre 12 mila i tamponi processati nelle ultime 24 ore, ma i casi di Coronavirus in Italia aumentano ulteriormente. Per la prima volta, infatti, la quota di nuovi positivi ha superato quota diecimila casi (10.010) in tutto, a fronte di 150 mila tamponi.

Oltre un terzo dei nuovi positivi è stato registrato nelle due regioni con il maggior incremento di casi, la Lombardia (+2.419) e la Campania (+1.261). Tuttavia, altre quattro regioni registrano un numero di casi altrettanto considerevole, compreso tra i 900 e i 700 casi: Piemonte (+821), Lazio (+795), Toscana (+755) e Liguria (+705). Casi in aumento anche al Sud, con la Sicilia che sfiora quota 600 nuovi positivi.

Se è vero che la maggior parte dei positivi si trova in isolamento domiciliare, la situazione negli ospedali non è meno seria. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 55 nuovi decessi (meno rispetto agli 83 di ieri), di cui 10 localizzati in Sicilia. I ricoverati con sintomi crescono ancora rispetto a ieri, con 382 unità in più e il totale che supera i 6 mila ospedalizzati. In aumento anche i pazienti in terapia intensiva, +52 in un giorno e 638 in totale. Dal punto di vista ospedaliero, la situazione più grave si verifica nel Lazio, con oltre 1000 pazienti ricoverati, di cui quasi 100 in terapia intensiva.