Coronavirus, chiude asilo nel catanese: un’insegnante è positiva

Un'insegnante di un asilo nel Catanese sarebbe risultata positiva al Covid 19: è stata disposta la chiusura della struttura scolastica.

È stato il primo cittadino di Biancavilla a comunicare tramite un post Facebook sulla propria pagina personale che un’insegnante è risultata positiva al Covid 19. A tal proposito, il sindaco ha predisposto la chiusura dell’edificio, vale a dire la scuola dell’Infanzia di via Pistoia.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco, la donna non è originaria di Biancavilla e la sanificazione delle aule è già stata predisposta per l’intera struttura. Inoltre, per le persone che hanno avuto contatti sospetti con la donna è già stata attivata la quarantena da parte dell’Asp. Di seguito il post del sindaco di Biancavilla.