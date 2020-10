Aumentano i casi positivi a Belpasso, il sindaco: “Morto un nostro concittadino”

Sale il numero dei contagiati nella provincia di Catania. Belpasso conta nuovi casi da Covid-19 con una situazione in costante evoluzione e monitorata dal Comune e dall'ASP. Al momento tuttavia, ha detto il sindaco Motta, non è prevista la chiusura delle scuole.

Preoccupa la situazione nei comuni della provincia catanese. A dare altre notizie negative intorno al numero dei contagi, dopo i comuni di Aci Catena e di Randazzo, anche il comune di Belpasso tramite la voce del sindaco Daniele Motta, con un comunicato video diramato questa mattina.

“Ad oggi purtroppo – ha detto il sindaco – devo comunicare che i contagi a Belpasso sono saliti a 29. Devo comunicare altresì con dolore che un nostro concittadino è venuto a mancare ieri sera. Era un concittadino con patologie preesistenti e di età avanza, però di fatto il Covid lo ha stroncato e questo è qualcosa che veramente ci addolora”. Il resto dei contagiati è tutt’ora in isolamento e fortunatamente non presenta gravi condizioni di salute. Ha continuato a spiegare il primo cittadino: “Di fatto i dati anche se importanti dei 29 contagi non sono preoccupanti, perché dei 29, 28 sono in isolamento domiciliare e solo uno è ospedalizzato”. Tuttavia la situazione è in costante evoluzione e dunque ci si aspetta altri numeri nei prossimi giorni.

Daniele Motta ha pertanto esortato la popolazione del suo comune a mantenere alta la guardia e ad utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza utili al fine di prevenire il contagio: “Questo ci deve far capire ancora di più quanto è importante proteggere sia noi stessi ma soprattutto i nostri anziani e le categorie deboli. È un dato importante che dobbiamo sempre tenere a mente, quindi oggi più che mai dobbiamo fare attenzione ad indossare sempre la mascherina e a rispettare sempre le norme igienico-sanitarie. Il dato che emerge su tutto è l’altissima contagiosità di questo virus”.

Il sindaco ha poi ricordato che presso i centri analisi privati del territorio è possibile eseguire test rapidi per verificare la presenza del virus, a cui i cittadini possono liberamente accedere. Il comune sta inoltre provvedendo alla sanificazione degli ambienti, ma non è possibile al momento pensare ad un confinamento con conseguente chiusura delle scuole: “Resta sempre un tema caldo la questione scolastica – ha spiegato Motta –. Le scuole continueranno in questo momento a rimanere aperte, isolando quei casi positivi, isolando le classi dove ci sono dei bambini positivi e con un monitoraggio sempre attento e puntuale dell’ASP in sinergia con il dirigente scolastico e l’amministrazione comunale”.

Inoltre, da oggi sarà attivo il Centro Comunale Operativo di Protezione Civile con relativo numero telefonico dedicato, affinché i soggetti risultati positivi al tampone potranno darne comunicazione tempestiva al comune prima che lo faccia l’Azienda Sanitaria Provinciale e ridurre così i tempi di intervento.