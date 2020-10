Coronavirus, salgono i casi nel catanese: 11 nuovi positivi ad Aci Catena

Salgono i contagi nella provincia di Catania. Anche il comune di Aci Catena risulta essere colpito dalla diffusione del virus con relativo avvio del protocollo di sicurezza. A parlare è stato il sindaco Nello Oliveri.

Ultime nuove nella provincia di Catania in merito ai contagi da Coronavirus. Ad essere colpito anche il comune di Aci Catena in cui i contagi salgono ad 11, di cui uno ospedalizzato e il resto in quarantena nel proprio domicilio. Altri 40 sono i soggetti in isolamento, con tampone negativo.

A dare la notizia è stato il primo cittadino della città Nello Oliveri, attraverso una nota sulla propria pagina ufficiale Facebook, in cui esorta i suoi concittadini al mantenimento delle precauzioni per evitare la diffusione del contagio: “Il sindaco Nello Oliveri – si legge nella nota -, massima autorità locale sanitaria, raccomanda sempre massima prudenza, si rinnova l’invito alle basilari norme igieniche ed il consiglio di lavarsi bene le mani, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti ed i contatti inferiori ad un metro di distanza”.