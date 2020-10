Aeroporto Catania: tampone obbligatorio per chi viene da Paesi a rischio

All'Aeroporto di Catania tampone obbligatorio o certificato per chi viene dai Paesi a rischio contagio. La lista degli Stati inclusi e le regole per chi arriva.

Tamponi obbligatori all’aeroporto di Catania o certificato per chi viene dai Paesi europei più a rischio contagio. Come specificato sul sito web dello scalo etneo, in ottemperanza alle norme attualmente vigenti in Italia i passeggeri provenienti da: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna, se non esibiscono risultato (negativo) di Covid test, antigenico o molecolare, effettuato per mezzo di tampone da non più di 72 ore, saranno sottoposti a tampone presso l’aeroporto di Catania.

Ai passeggeri provenienti da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si consiglia di arrivare con risultato di tampone già effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia. Al momento infatti per i passeggeri provenienti da aree extra Schengen non è possibile effettuare il tampone presso l’aeroporto di Catania. Questi passeggeri dovranno quindi mettersi in isolamento fiduciario in attesa di sottoporsi al tampone.

In ottemperanza ad Ordinanze della Regione Sicilia tutti i passeggeri provenienti da Stati UE o extra UE all’arrivo in Sicilia devono iscriversi sul sito www.siciliacoronavirus.it.