Bonus matrimonio fino a 3 mila euro: requisiti e cosa comprende

Bonus matrimonio, pubblicato il decreto sul sito della Regione Siciliana. Ecco chi può richiederlo e quali sono le spese che vengono coperte.

Il bonus matrimonio in Sicilia prende forma. Il decreto, stanziato dalla Regione Siciliana per aiutare chi avesse programmato le proprie nozze negli scorsi mesi, stabilisce dei criteri d’accesso ed è stato firmato nella mattina di ieri dagli assessori alla Famiglia Antonio Scavone e all’Economia Gaetano Armao. Lo stanziamento complessivo è di 3,5 milioni di euro.

Bonus matrimonio: i criteri d’accesso

L’importo a cui potranno accedere le coppie tramite il bonus matrimonio è di massimo 3 mila euro. Per farlo, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

Isee massimo di 30 mila euro che sarà calcolato sommando i valori dei due nuclei familiari di origine e quello dei due nubendi, il tutto ridotto del 40%;

che sarà calcolato sommando i valori dei due nuclei familiari di origine e quello dei due nubendi, il tutto ridotto del 40%; A essere presi in considerazione saranno i matrimoni svolti sul territorio regionale sia religiosi con effetti civili, sia i matrimoni civili che le unioni civili dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021.

Cosa comprende il bonus

Il bonus matrimonio fornisce un contributo per una vasta categoria di spese a cui potrebbero incorrere i novelli sposi. In particolare, sono ammesse a contributo: le spese di pubblicazione, di partecipazione e inviti, la fornitura di fiori e arredi floreali, parrucchieri, estetisti, acquisto anelli nuziali, abbigliamento, vettura per il giorno della celebrazione, affitto sala/locali e catering, servizi di fotografia e riprese video, intrattenimento musicale, regali per i testimoni, spese per agenzie di viaggio.

Le domande per la richiesta del beneficio potranno essere inviate dal giorno dopo la pubblicazione del decreto sulla Gurs e fino ai successivi 60 giorni al dipartimento Famiglia a firma congiunta dei futuri sposi.

Le dichiarazioni degli assessori

“Con questa misura – ha affermato l’assessore alla Famiglia, Antonio Scavone – vogliamo attenuare anche gli effetti dell’epidemia covid 19 che hanno messo fortemente in crisi il settore del wedding. I dati Istat parlano di circa 70 mila matrimoni annullati in Italia.

L’erogazione del bonus matrimonio ha come obiettivo sia di dare un aiuto alle future coppie sia anche di sostenere il rilancio di un settore che negli ultimi anni in Sicilia era in forte espansione soprattutto per la crescente domanda internazionale nella scelta della Sicilia quale location delle celebrazioni”.

“I 3,5 milioni di euro stanziati dal governo Musumeci – ha aggiunto l’assessore all’Economia, Gaetano Armao – provengono dai fondi riconosciuti alla Regione Siciliana dallo Stato, che dopo un difficile negoziato ha riconosciuto una ulteriore riduzione del contributo alla finanza pubblica con il cosiddetto ‘decreto agosto‘. In virtù di tale stanziamento il settore interessato e l’enorme indotto che ruota attorno potrà beneficiare degli interventi previsti dal decreto in un momento difficilissimo per le imprese e le famiglie che così hanno un incentivo per ripartire”.

Per una completa visione del bonus matrimonio, si consiglia la lettura del decreto pubblicato sul sito del dipartimento della Famiglia della Regione Siciliana.