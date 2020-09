Catania, una pista ciclabile in corso Italia: l’appello all’amministrazione comunale

Appello per la costruzione di piste ciclabili in Corso Italia per creare un collegamento con il lungomare ma soprattutto per diminuire l'inquinamento atmosferico.

Catania è definita come una città europea eco-sostenibile disinquinata e a misura d’uomo. Alfio Lisi, portavoce di Free Green Sicilia, lancia un appello all’amministrazione catanese suggerendo di adibire una pista ciclabile in Corso Italia per creare un collegamento tra la città e il lungomare catanese.

“La pista si collegherebbe al percorso ciclabile del lungomare – ha dichiarato Alfio Lisi – che vista la sua posizione viene per lo più utilizzato per delle sane passeggiate domenicali a causa della sua netta separazione dal resto della città, centro storico e periferie, in cui non esistono di fatto altre piste ciclabili. Si deve iniziare da subito a incentivare la mobilità sostenibile cominciando da nuove e vere zone pedonalizzate e piste ciclabili protette oltre ovviamente alle aree verdi che a Catania sono limitate ad alcune zone con una percentuale per cittadino di verde irrisoria altro che città europea”.

L’associazione Free Green Sicilia ribadisce ogni anno che la costruzione di piste ciclabile diminuirebbe in modo importante il caos cittadino e soprattutto l’inquinamento atmosferico che è la causa principale dello sconvolgimento climatico e dell’elevato tasso di mortalità.