Tragedia a Catania: muore motociclista in uno schianto frontale

Schianto mortale nella zona industriale di Catania. A farne le spese un noto motociclista, conosciuto specialmente per il suo impegno in campo artistico.

Ancora una tragedia a Catania, in zona industriale. Sempre la stessa dove da tempo si susseguono scontri anche molto gravi come quello di ieri che è costata la vita ad un motociclista di 59 anni, Dario Fusto, molto noto fra Belpasso e Paternò per il suo impegno in campo artistico e in alcune associazioni culturali.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista si trovava, intorno alle ore 11.00, nella zona industriale e stava procedendo sulla sua Moto Guzzi rossa quando, all’incrocio fra la prima e l’undicesima strada, si è trovato improvvisamente di fronte una jeep condotta da un militare americano della base di Sigonella, che guidava il mezzo con a fianco la moglie. Il militare non avrebbe dato la precedenza alla moto, ma allo stesso tempo pare che Fusto fosse al di sopra dei limiti di velocità consentiti, fatto che avrebbe reso impossibile evitare l’impatto con il veicolo.

Il motociclista è stato subito trasportato d’urgenza all’ospedale Garibaldi ma ieri pomeriggio è deceduto.