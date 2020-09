Ancora maltempo nel Catanese: allagamenti e persone bloccate in auto

Ancora forte maltempo nel Catanese: insistenti piogge, da oggi pomeriggio, si abbattono su diverse zone del territorio. Vigili del Fuoco rassicurano.

Dopo qualche giorno di pausa, il maltempo si è abbattuto nuovamente sul territorio Catanese. Dalle 15 di oggi pomeriggio, forti temporali si sono verificati in diverse zone del territorio e con particolare intensità: tra le zone maggiormente interessate Paternò, Misterbianco, Adrano, Biancavilla, Mascalucia, Acireale e la città metropolitana di Catania.

I Vigili del Fuoco del territorio, tuttavia, non segnalano particolari criticità fino a questo momento. La situazione risulta gestibile e alcune squadre sono attualmente impegnate per alberi pericolanti, allagamenti e persone bloccate in auto. Si monitora costantemente ogni evoluzione.