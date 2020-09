L’ultima lettera dal carcere di Patrick Zaky: “Spera di poter tornare all’università”

Nuova lettera di Patrick George Zaky alla sua famiglia: "Vorrei tornare all'università". Lo studente era stato arrestato lo scorso 7 febbraio in Egitto.

È giunta alla famiglia, nella giornata di sabato 19 settembre, l’ultima lettera di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’ateneo bolognese detenuto da oltre 7 mesi al Cairo.

Nella missiva, lo studente ha chiesto ancora una volta informazioni circa la prossima udienza che, come dichiarato dagli attivisti di Free Patrick, “secondo i suoi avvocati, la prossima sessione dovrebbe svolgersi nei ultimi dieci giorni di settembre, ma non ci sono informazioni precise, in quanto stiamo aspettando che gli avvocati conoscano la data esatta un giorno prima di quella prevista“.

Nulla di particolarmente nuovo dunque su quel fronte, sebbene lo studente spera di poter rientrare presto in aula universitaria con i suoi colleghi: “Patrick spera, e anche noi, di poter raggiungere i suoi colleghi e di poter tornare al suo posto all’università“. Zaky, arrestato lo scorso 7 febbraio al rientro in Egitto dopo una visita ai suoi familiari, è iscritto al master Gemma nella città bolognese.