IKEA cerca personale: posizioni aperte anche a Catania

IKEA, nota azienda svedese che si occupa del settore dell'arredamento low cost, è alla ricerca di personale in Italia: tra le sedi con le posizioni aperte è presente anche Catania.

Il gruppo IKEA, azienda leader nel settore dell’arredamento con prezzi alla portata di tutti, è alla ricerca di personale in tutto il territorio italiano. Sono diverse le possibilità attive al momento all’interno del gruppo svedese: in particolare sono aperte varie posizioni lavorative in tutta Italia e anche a Catania. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

IKEA: le figure ricercate

Al momento, dalle sedi presenti nell’Italia settentrionale a quelle presenti nel meridione, sono diverse le figure ricercate da IKEA. Da magazzinieri a posizioni come addetti Food/Cassa, o ancora addetti ai servizi vendita, cuochi o interior designer, le possibilità di ottenere un impiego sono diverse e per categorie anche molto differenti tra loro. Di seguito una lista con alcune delle posizioni disponibili in varie sedi italiane, ma si rimanda ad una più accurata ricerca nell’area “Lavora con noi” del sito IKEA per conoscere le posizioni realmente disponibili per le singole sedi.

Magazziniere Part Time 20H – Villesse;

Part Time 20H – Villesse; Addetto Food / Cassa part-time – Rimini;

part-time – Rimini; Addetto Servizio Clienti Part Time 20H – Villesse;

Addetti alla cassa – Bologna, Collegno (TO), Padova;

Addetto Logistica part-time – Rimini;

part-time – Rimini; Addetto alla ristorazione part time 20h – Carugate (Milano);

part time 20h – Carugate (Milano); Ikea food co-worker cuoco – Parma;

Ikea Food Manager – Corsico (MI);

Interior Designer o Visual Merchandiser full-time – Collegno (TO);

o Visual Merchandiser full-time – Collegno (TO); Addetto servizi vendita – Carugate (MI);

– Carugate (MI); Insights Leader – Carugate (MI);

Addetto alle vendite Part Time 20h – Villesse (Gorizia), Padova; San Giuliano Milanese, Camerano (Ancona).

Stage IKEA: Catania tra le sedi disponibili

Gli stage offerti da IKEA sono generalmente aperti a candidati laureati o con titoli di studio nell’area del merchandising, design industriale e altre discipline artistiche, ma c’è posto anche per candidati che vogliono fare esperienza nell’azienda con mansioni di carattere differente. Gli stage sono generalmente retribuiti, e sono comprensivi di rimborso spese e accesso gratuito al ristorante del punto vendita al quale si è legati per l’attività lavorativa. Inoltre, i candidati che spiccano per le loro qualità potrebbero ottenere un posto in azienda al termine dell’esperienza di stage.

Per quanto riguarda la sede di Catania, è disponibile uno stage nell’area Food & Restaurant. Il candidato ideale per questa posizione è propenso a lavorare nell’area del servizio clienti e le vendite. Sarebbe preferibile il possesso di esperienza in ambienti di servizio ai clienti. Il candidato dovrà interagire con i clienti e farli sentire benvenuti, mantenere pulita e attraente la propria area di lavoro e lavorare con efficienza, garantendo sempre la sicurezza.

Lo stage avrà una durata di 6 mesi e si svolgerà presso l’area Food&Restaurant della sede IKEA di Catania. Requisito fondamentale è il possesso di HACCP o titolo sostitutivo (diploma alberghiero, laurea in scienze e tecnologie agroalimentari o simili). Per questa posizione si richiede la disponibilità di lavorare su turni e nei week-end, ed è previsto il rimborso spese più la mensa aziendale gratuita. Per maggiori informazioni sulla posizione e per effettuare la domanda di candidatura si rimanda all’area “Lavora con noi” del sito IKEA.