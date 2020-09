Coronavirus, in Sicilia quasi 200 contagi in un giorno: la situazione nelle province

Coronavirus in Sicilia: contagi in tripla cifra per l'Isola, che sfiora i 200 nuovi casi. Preoccupa la situazione anche nel resto d'Italia, con 8 regioni con oltre 100 nuovi positivi.

I casi di Coronavirus in Sicilia fanno registrare un nuovo picco. Sono ben 179 i positivi accertati nelle ultime 24 ore dal bollettino odierno del Ministero della Salute. Una cifra record, che fa parlare già di seconda ondata, con un raddoppio dei ricoveri registrato nell’Isola nell’ultima settimana.

Al numero sorprendentemente alto di casi nell’Isola fa riscontro anche un’elevata cifra di tamponi processati: 6.329 in tutto, ma la situazione negli ospedali non fa certo ben sperare. Sono 179 anche i ricoverati con sintomi nel’Isola, di cui 15 in terapia intensiva. La situazione nelle province preoccupa soprattutto nella zona Occidentale dell’Isola. A Palermo il numero di contagiati è quasi la metà del totale: 70. Situazione seria anche a Trapani, con 31 nuovi casi. Quanto alle altre province, i restanti casi sono così distribuiti:

Catania : +15;

: +15; Siracusa: +29;

Messina: +4;

Ragusa: +19;

Enna: +3;

Caltanissetta: +2;

Agrigento: +6.

Coronavirus: la situazione in Italia

L’andamento dei contagi in Italia non è meno preoccupante che in Sicilia. L’aumento di positivi è pari a 1.907 casi, una vera impennata rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 2.387 individui, di cui 208 in terapia intensiva.

Tra le regioni più colpite, ben 8 sfondano quota 100 casi positivi. I numeri più alti si registrano in Lombardia (224), Campania (208) e Veneto (176).