Meteo Sicilia, rischio piogge forti: allerta arancione in alcune zone

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo sulla Sicilia per la giornata di oggi. Attese, infatti, piogge a carattere molto intenso.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per tutta la giornata di oggi, giovedì 17 settembre 2020. In alcune zone, nella parte nord-orientale dell’Isola, il livello di allerta invece è arancione. Si attendono su tutta la Sicilia, infatti, piogge sparse, per lo più a carattere temporalesco, che potrebbero rappresentare un rischio idrogeologico.

Il meteo Sicilia, infatti, annuncia condizioni climatiche avverse, specialmente nei settori nord-orientali dell’Isola. I fenomeni temporaleschi potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettriche e potrebbero manifestarsi con notevole intensità. Anche i venti potrebbero mantenersi localmente forti.

L’allerta meteo Sicilia, quindi, resterà valida fino alle ore 24.00 di oggi.