Catania, fulmine attraversa la cupola e si abbatte sulla Chiesa dei Minoriti [FOTO]

Forte maltempo a Catania e provincia questa mattina: un fulmine si è abbattuto sulla Chiesa dei Minoriti, dopo averne attraversato la cupola.

Forte nubifragio, questa mattina, in Sicilia e, in particolare, in tutta zona del Catanese, dove si sono registrati non pochi danni e disagi per i cittadini. Gli interventi dei Vigili del Fuoco della zona sono stati numerosissimi, a causa di allagamenti e persone intrappolate all’interno di auto in panne.

A Catania, un fulmine è entrato all’interno della Chiesa dei Minoriti di via Etnea, danneggiando visibilmente il pavimento dell’edificio. Come riportato da un utente su Facebook, il fulmine avrebbe attraversato la cupola vetrata della chiesa, scagliandosi direttamente a terra. L’area adesso risulta recintata per precauzione. Fortunatamente, in quel momento, nessuno si trovava nei dintorni: non si registrano perciò danni a persone.