UNICT – Professioni sanitarie: pubblicate graduatorie degli ammessi

L’Università di Catania ha pubblicato le graduatorie degli ammessi ai propri corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. Di seguito gli elenchi e le successive procedure da seguire.

Sono state rese pubbliche sul sito d’Ateneo le graduatorie degli ammessi ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Catania. Le liste sono state stilate sulla base dei risultati conseguiti nei relativi test d’ingresso, tenutisi lo scorso 8 settembre.

Di seguito le graduatorie in aggiornamento:

Come procedere

Una volta verificata la presenza del proprio nominativo all’interno delle graduatorie, come occorre procedere?

In primo luogo, occorre precisare che, nel caso in cui il candidato risulti vincitore in più graduatorie, potrà immatricolarsi solo al corso per il quale ha espresso l’ordine di preferenza più alto.

Tuttavia, in caso di scorrimento e già avvenuta immatricolazione ad un corso che non rappresentava la propria scelta prioritaria, il candidato potrà subentrare nei corsi scelti come prima o seconda scelta.

Per immatricolarsi al relativo corso di studio i candidati ammessi dovranno, a partire dal 14 settembre 2020, completare la procedura effettuando il pagamento della prima rata di 156,00 euro. Si potrà pagare entro e non oltre il 21 settembre 2020: il posto di chi non rispetterà la scadenza (e, dunque, verrà considerato rinunciatario) verrà utilizzato per lo scorrimento. Entro il 23 settembre 2020 saranno pubblicati gli elenchi degli immatricolati ai singoli corsi di studio.

Cosa fare in caso di avvenuta immatricolazione ma mancata menzione all’interno di questi ultime liste? Lo studente potrà segnalare l’anomalia inviando una mail a segnalazioneomissione@unict.it entro e non oltre le ore 14:00 del 24 settembre 2020: occorrerà allegare anche la copia del versamento effettuato e quella del proprio documento d’identità.

Successivamente si procederà alla formazione delle liste dei candidati ammessi per scorrimento, che verranno pubblicati sullo stesso sito UNICT entro il 25 settembre. Gli ammessi per scorrimento potranno immatricolarsi a partire dal 25 settembre 2020 ed entro il 30 settembre 2020.

L’immatricolazione: modalità e documenti utili

Si ricorda che l’immatricolazione cambia le proprie scadenze a seconda della vostra graduatoria (per scorrimento e non) ma non le proprie modalità.

Per effettuarla occorrerà munirsi dell’indicatore economico ISEE 2020 per poi collegarsi al portale studente. Di seguito i passaggi da seguire:

selezionare la voce “Immatricolazione”; selezionare il “corso di studio”; effettuare le operazioni indicate; inserire il Valore ISEE 2020; stampare il modulo di versamento della prima rata pari a euro 156,00.

Il pagamento può essere effettuato in due modi: