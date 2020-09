Coronavirus Sicilia, più di 100 casi per il secondo giorno consecutivo: i dati

Coronavirus in Sicilia: nella Regione per il secondo giorno consecutivo più di 100 casi positivi, mai così tanti nemmeno ad aprile e maggio. La distribuzione nelle province.

Per il secondo giorno consecutivo, in Sicilia si registrano più di 100 casi di Coronavirus. Sono 104, due in meno di quelli della giornata di ieri, i positivi individuati nelle ultime 24 ore, nel bollettino pubblicato dal Ministero della Salute l’11 settembre. Numeri così alti non venivano registrati nell’Isola nemmeno ad aprile e maggio, nei mesi più caldi della pandemia.

Gli attuali positivi al Coronavirus in Sicilia sono quindi 1.706, di cui la maggior parte in isolamento domiciliare. Resta considerevole, comunque, il numero dei ricoverati: 112 in tutto (+4 rispetto a ieri) e di malati in terapia intensiva, 17 (-1 rispetto a ieri). In particolare, in merito ai contagi, preoccupa la situazione di Palermo, dove si registrano 36 nuovi positivi e dove all’Ospedale Cervello è stata attivata la procedura di emergenza in seguito all’esaurimento dei posti in terapia intensiva.

Gli ultimi contagi nelle province, quindi, sono così distribuiti: 36 casi registrati a Palermo, 31 casi a Trapani, 12 casi a Catania, 12 casi a Siracusa (di cui 11 sono migranti, ospitati a bordo della nave Azzurra in rada al porto di Augusta), 5 casi a Messina, 5 casi a Ragusa, 2 casi a Enna, 1 caso ad Agrigento, 0 casi a Caltanissetta.