Coronavirus, in Sicilia superati i 100 casi giornalieri: gli ultimi aggiornamenti

Coronavirus in Sicilia che torna a superare i 100 casi giornalieri nel bollettino di ieri, 10 settembre 2020. La situazione nell'Isola e nel resto d'Italia in attesa degli aggiornamenti odierni.

Il nuovo aumento di casi di Coronavirus in Sicilia preoccupa le autorità sanitarie nell’Isola. Nelle ultime 24 ore, il bollettino pubblicato quotidianamente dal Ministero della Salute fa registrare oltre 100 nuovi casi. 106, per l’esattezza, di cui 22 nella provincia etnea. Di questi, non sono stati segnalati casi riconducibili a migranti. Nell’Isola desta apprensione la situazione di Palermo, che ha superato Catania per numero di nuovi casi ad agosto.

La percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi processati, 4.607 per la precisione, è del 2,1%. Anche la situazione all’interno dell’ospedale non è delle migliori. I ricoverati al momento sono 108, un numero in linea con le altre grandi regioni italiane. Tuttavia, dopo la ripresa dei contagi in estate, il numero di terapie intensive in Sicilia è ancora alto: 18 pazienti in tutto; il numero più alto in Italia dopo la Lombardia (30).

Sul fronte della lotta al virus, passi in avanti si registrano tra guariti e dimessi: 30 nella giornata di ieri. Il totale degli attuali positivi al Coronavirus in Sicilia, quindi, è di 1.603 persone.

Coronavirus: la situazione nel resto d’Italia

L’incremento di positivi in Italia nella giornata di ieri è pari a 1.597 unità, con Lombardia (245), Campania (180) e Lazio (163) tra le regioni col maggior numero di casi.

Dieci, invece, i decessi registrati ieri nel bollettino ministeriale. Dall’inizio della pandemia, i casi totali sono nel complesso 283.180 ; i decessi 35.587.