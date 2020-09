Concorsi pubblici 2020: 500 posti per diplomati e non

Concorsi pubblici 2020: i dettagli sul concorso Mibact con 500 posti a disposizione per diplomati e non. Tutte le info sui posti disponibili e come inviare domanda.

Concorsi pubblici 2020. A settembre, con la ripresa di numerose attività produttive dopo la chiusura estiva, le maggiori opportunità di impiego arrivano dal settore privato. Tuttavia, anche il pubblico può garantire delle assunzioni in questo periodo. Vediamo le principali posizioni aperte nel settore della cultura, con un interessante bando pubblicato dal Ministero dei Beni Culturali.

Concorso Mibact per diplomati

Tra i concorsi pubblici 2020 più gettonati in questo periodo, c’è il Concorso Mibact per 500 unità di personale non dirigenziale nella qualifica di Operatore alla Custodia, Vigilanza e Accoglienza. Le varie regioni e province interessate in tutta Italia stanno pubblicando in queste settimane gli avvisi sui loro siti.

L’opportunità più interessante di quest bando è il fatto che per candidarsi basta la licenza media o il diploma. Non è dunque necessario possedere una laurea. Inoltre, le candidature si dovranno inviare direttamente dal Centro per l’Impiego presente sul territorio del candidato. Per questa posizione, infine, il bando prevede assunzione a tempo indeterminato e inserimento nella fascia retributiva F1. Di seguito le posizioni aperte.

Abruzzo 21 posti:

6 Pescara;

2 Teramo;

11 L’Aquila;

2 Chieti

Bando non ancora pubblicato.

5 Matera;

6 Potenza.

Bando dal 17/07/2020 fino al 16/08/2020 avviso

1 Catanzaro;

7 Cosenza;

16 Reggio Calabria

Bando dal 05/10/2020 al 12/10/2020

4 Caserta;

48 Napoli;

19 Salerno;

Bando dalle 9 del 14/09/2020 alle 17 del 18/09/2020. Avvisi da ricercare sui siti delle singole province.

19 Bologna;

9 Modena;

8 Parma;

2 Ravenna;

1 Rimini;

Bando non ancora pubblicato.

10 posti a Trieste entro 31 agosto 2020.

2 Frosinone;

3 Rieti;

92 Roma

Dalle 9 del 07/09/2020 alle 15 del 10/09/2020.

17 Genova;

1 Imperia

Dal 7 al 18 Settembre 2020 per la chiamata pubblica;

8 Brescia;

1 Como;

1 Cremona;

2 Mantova;

27 Milano;

1 Pavia;

1 Varese;

1 Fermo;

1 Macerata;

5 Pesaro-Urbino;

Dalle 9 del 21/09/2020 alle 12:30 del 25/09/2020.

8 Campobasso;

2 Isernia.

1 Biella;

2 Cuneo;

14 Torino;

2 Verbania;

1 Vercelli;

Dalle 9 del 11/09/2020 alle 12 del 17/09/2020.

18 Bari;

6 Taranto;

Dalle 8:30 del 31-08-2020 alle 11:30 del 04-09-2020

12 Cagliari;

2 Oristano;

Bando non ancora pubblicato.

1 Arezzo;

43 Firenze;

2 Lucca;

1 Pisa;

2 Siena

Dal 3/08/2020 al 4/09/2020.

1 Bolzano;

2 Trento

Veneto 29 posti:

2 Belluno;

1 Treviso;

24 Venezia;

2 Verona;

In attesa del bando (info)

I bandi dovrebbero essere pubblicati tutti tra luglio e settembre 2020. Tuttavia, in alcune regioni le procedure sono state rallentate a causa della chiusura degli uffici come conseguenza dell’emergenza sanitaria. Si ricorda, inoltre, che il 30% dei posti è riservato ai volontari delle Forze Armate.

Concorsi pubblici 2020: la prova del concorso Mibact

La prova consisterà in un unico colloquio, nel quale verranno testate le conoscenze di base e capacità per affrontare problematiche di media complessità in autonomia nell’ambito di modelli esterni predefiniti con una pluralità di soluzioni. Inoltre, verrà testata anche la conoscenza base della lingua inglese

Concorso Mibact: la domanda

La domanda di partecipazione, infine, non dev’essere inviata al Ministero ma ai singoli uffici competenti del territorio. Nei siti istituzionali delle varie province e regioni sono presenti dei moduli scaricabili.