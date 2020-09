Concorsi pubblici: tutti i bandi attivi in Sicilia

Concorsi pubblici: ecco una selezione dei principali bandi di concorso a cui partecipare, con scadenza nelle prossime settimane. Tutte le info.

Concorsi pubblici: tanti sono i bandi attivi per poter partecipare a selezioni presso enti pubblici, a cui si accede tramite concorso. Questi sono quelli che scadono nelle prossime settimane e che riguardano la Sicilia.

Comune di Villalba

Il Comune di Villalba in provincia di Caltanissetta, ha bandito un concorso per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di 1 istruttore amministrativo contabile. La selezione avverrà tramite una prova scritta ed una orale. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di maturità tecnica per ragioniere e perito commerciale, diploma di maturità in settore economico. Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. Articolazione servizi informativi aziendali, diploma di analista contabile o diplomi equipollenti a quelli indicati;

patente di guida categoria B.

Per poter partecipare alla selezione, occorre inviare entro giorno 01/10/2020 domanda debitamente sottoscritta, secondo le modalità contenute nel bando e pubblicato pure nella gazzetta ufficiale, al comune di Villalba in una di queste tre modalità:

tramite consegna con tutta la documentazione agli uffici del Comune; tramite raccomandata A/R entro i termini stabiliti; per chi ne fosse provvisto, tramite indirizzo di posta elettronica certificata.

Università di Palermo: prof. di prima e seconda fascia

L’Università di Palermo ha bandito una selezione per assumere nuovi professori di prima e seconda fascia per vari Dipartimenti. In particolare si prevedono:

22 nuovi professori di prima fascia;

17 nuovi professori di seconda fascia.

Per poter partecipare alla selezione, occorre inviare tutta la documentazione richiesta tramite il portale dei concorsi dell’Università presente nel sito internet. Il concorso scade il 27 settembre 2020.

Università di Palermo: ricercatori

L’Università di Palermo bandisce un concorso per assumere 29 nuovi ricercatori presso vari Dipartimenti dello stesso Ateneo. Il concorso prevede che possano parteciparvi coloro che sono già in possesso di un titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero per i settori di ricerca interessati. Per il settore medico, inoltre, si richiede il diploma di specializzazione medica.

La prova di esame consisterà in una discussione pubblica. Il bando scade il 20 settembre 2020. Chi fosse interessato a parteciparvi, dovrà stampare, firmare e scansionare la domanda di partecipazione ed inviarla tramite PEC. La domanda di partecipazione si trova nella sezione concorsi del sito dell’Università.

Università Kore di Enna

L’Università Kore di Enna, bandisce la selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, che prevedono 8 posti all’interno dello stesso Ateneo. Possono parteciparvi coloro che sono in possesso di una laurea magistrale e/o specialistica, o di una laurea di durata quadriennale secondo il vecchio ordinamento, o di analogo titolo accademico conseguito all’estero.

Per poter partecipare, occorre inviare la domanda entro il termine del 10 settembre 2020, tramite il sito internet di ateneo.