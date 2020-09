Apre McDonald’s nel Catanese, si cerca personale: ecco come candidarsi

La celebre catena di ristoranti ristoranti di fast food McDonald's conterà presto un nuovo punto vendita nel Catanese. È già possibile candidarsi: ecco come.

La notizia con al centro l’ormai imminente apertura di un punto vendita a marchio McDonald’s a Giarre attrae numerosi siciliani in cerca di un impiego. Infatti, mentre si lavora senza sosta al fine di portare a compimento le operazioni, si ricercano i futuri impiegati.

E così impazza sui social l’annuncio di lavoro della società Etnafood Srl, che promuove e gestisce i celebri ristoranti di fast food. Le candidature sembrerebbero aperte: chiunque desidera partecipare dovrebbe inviare il proprio curriculum vitae, attraverso il sito www.etnafoodsrl.it nella sezione “Lavora con noi”.

L’offerta sarebbe rivolta anche ai giovani senza esperienza nel settore ma il numero totale di figure ricercate non sarebbe ancora stato esplicitato.

Secondo le ultime indiscrezioni, il ristorante dovrebbe aprire entro la fine del mese. Questo, primo McDonald’s a Giarre, sorgerà in una zona strategica per il traffico, a ridosso della rotatoria di via Luminaria, in via Strada 85, di fronte al casello autostradale di Trepunti, e dovrebbe prevedere anche un Mc Drive, per chi non può fermarsi a mangiare all’interno.