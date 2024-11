Dalla mezzanotte alle ore 8:00 della mattinata odierna, i vigili del fuoco hanno effettuato 30 interventi in tutto il territorio di Catania e provincia. Sono ancora in corso 20 interventi riguardanti soccorsi a persone, danni d’acqua, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli.

Allerta meteo: le zone più colpite in provincia di Catania

Nel Catanese, i territori principalmente interessati all’allerta e agli allagamenti sono i comuni di Giarre, Acireale e Linguaglossa. Il personale dei vigili del fuoco è stato richiamato in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza. Inviato modulo con Sommozzatori e Soccorritori Fluviali al Comando di Siracusa per garantire supporto operativo alle squadre locali.

Gli interventi effettuati

Tra i 30 interventi sopracitati si segnala un crollo di un muro perimetrale in via G. La Pira ad Acireale zona Circonvallazione via Colombo. Non si registrano danni a persone.

Sulla A18, il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto è intervenuto a seguito dell’allagamento al chilometro 56, tra Giarre e Fiumefreddo, per soccorso persone e auto bloccate.