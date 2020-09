Bonus PC e internet: le ultime novità su come richiedere il voucher

Il bonus PC e internet è ormai in tiratura d'arrivo secondo le notizie trapelate in questi giorni. Sarà Infratel Italia a gestire le richieste che dovranno essere inviate all'ente direttamente dalle società di telecomunicazioni. In articolo tutti i dettagli su come richiedere il voucher.

Sta per diventare operativo il bonus PC e internet messo a disposizione dal governo per colmare il divario digitale. Si tratta nello specifico di un voucher che potrà essere richiesto direttamente agli operatori delle telecomunicazioni, come voluto dalla commissaria Ue per la concorrenza Margrethe Vestager.

Bonus PC e internet: gli obiettivi del governo

La misura in questione cercherà di agevolare la ripresa della scuola e del lavoro tramite uno stanziamento di 200 milioni di euro per l’acquisto di connessioni o di tablet e PC, destinati a circa 2,2 milioni di famiglie a reddito basso. Questa misura si inserisce in una strategia di banda larga più ampia, che prevede interventi a favore di famiglie, scuole e imprese.

È stato proprio il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a firmare i decreti attuativi relativi sia agli interventi previsti dal piano scuola che dal piano voucher per famiglie. In un secondo momento è stato introdotto anche un altro voucher di importo inferiore e destinato invece a famiglie con reddito più elevato e alle imprese.

Bonus PC e internet: a chi spetta e come fare richiesta

Il voucher per l’acquisto di tablet, PC o per la connessione ad internet varia a seconda della fascia di reddito in cui si è inseriti. Nello specifico sono previsti:

un bonus da 500€ (200€ per la connettività ad internet più 300€ per internet e PC in comodato d’uso) per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro;

(200€ per la connettività ad internet più 300€ per internet e PC in comodato d’uso) per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro; un bonus da 200€ per connettività internet da almeno 30 Mbps per le famiglie con ISEE fino a 50 mila euro.

A gestire i bonus PC e internet sarà Infratel Italia, società pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e del gruppo Invitalia. Gli operatori di telecomunicazioni dovranno registrarsi sul sito dell’ente per attivare il servizio. Gli utenti finali quindi dovranno interfacciarsi direttamente con gli operatori senza dover registrarsi personalmente al portale. È stato indicato genericamente il mese di settembre come periodo a partire dal quale sarà possibile effettuare le domande.