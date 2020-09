CALCIO CATANIA – Mercato, vicinissimo il ritorno di Mariano Izco

Ritorno in maglia rossazzurra per l'argentino di Buenos Aires: pronto un contratto annuale per terminare la propria carriera ai piedi dell'Etna.

Un colpo quasi a sorpresa e un gradito ritorno tra le fila rossazzurre: Mariano Izco, argentino di nascita e catanese d’adozione, potrebbe tornare a vestire la maglia del Calcio Catania a breve.

Secondo indiscrezioni raccolte, il centrocampista starebbe sottoscrivendo proprio in queste ore un contratto di durata annuale con i rossazzurri. Mariano Izco si troverebbe già a Torre del Grifo, pronto a firmare e a sostenere le prime visite mediche di rito, tampone compreso, prima di potersi aggregare agli ordini di mister Raffaele.

Svincolato, dopo l’ultima stagione passata in Serie B tra le fila della Juve Stabia, il giocatore tornerà a vestire la maglia rossazzurra dopo averla onorata per ben 8 anni, dal 2006 al 2014, con ben 218 presenze condite da 6 goal.

Proprio in questi giorni, Izco aveva inviato un messaggio ai tifosi del Calcio Catania per l’iniziativa della sottoscrizione della Catania Card 11.700, insieme a tanti altri personaggi illustri “catanesi” come Rosario Fiorello e lo stesso Nicolas Spolli, altro grande ex attualmente svincolato.

Mariano Izco può considerarsi ormai un catanese di adozione, avendo vissuto tanti anni a Catania e sposando una catanese, Emanuela Zappalà, che in tempi non sospetti ha raccontato: “Una cosa ve la posso dire. Una cosa vera, che so solo io: ‘Manu, mi hanno venduto al Chievo. Io non voglio andare, voglio stare a Catania‘. E io gli dicevo: ‘guarda che Verona è bellissima, io ci sono stata, ci ho vissuto, si sta bene’. Hanno dovuto fargli il biglietto alle 6 del mattino per costringerlo a partire, altrimenti non sarebbe mai andato via“.