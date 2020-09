CALCIO CATANIA – Presentata la Catania Card: 4 opzioni disponibili per sostenere la società

Presentata alla stampa la Catania Card 11.700: agevolazioni per i sottoscrittori e prelazione d'acquisto dell'abbonamento al Massimino al costo di 2 euro.

È stata ufficialmente presentata la Catania Card 11.700 alla stampa e ai tifosi, durante la conferenza stampa che si è tenuta nel quartier generale di Torre del Grifo. Alla presenza dei giornalisti, alcuni soci della Sigi SpA, come Gaetano Nicolosi, Nuccio La Ferlita e l’avvocato Giovanni Ferraù (presidente del CdA), hanno presentato una carta membership dedicata a tutti i sostenitori del Calcio Catania.

Le carte, che avranno una tiratura di 11700 esemplari, hanno l’obiettivo di sostenere la nuova società per azioni, nonché di riflesso squadra e matricola rossazzurre. È stata presentata in 4 versioni: dalla Silver, dal costo di 180 euro, sino all’Elite che avrà un prezzo di 1.000 euro.

Tra le agevolazioni presentate, vi sarà quella di acquistare e avere la prelazione sull’abbonamento per le partite interne del Calcio Catania allo Stadio Angelo Massimino al prezzo di 2 euro, in caso di apertura delle strutture sportive, anche parziale, da parte del Governo. Merchandising nei Catania Point, agevolazioni a Torre del Grifo, mascherina, tour dello stadio e maglia autografata sono gli altri punti salienti (a salire dalla card silver all’élite), della carta destinata ai tifosi rossazzurri.

Da precisare, dal punto di vista giuridico, che le quote di adesione serviranno a sostenere le azioni future della Sigi SpA e, indirettamente il Calcio Catania; tali card, infatti, nascono in collaborazione con la società rossazzurra: “Catania Card 11.700 – si legge nel comunicato – è la tua risposta al salvataggio della matricola, un modo per approvare con un gesto significativo la straordinaria operazione compiuta dalla SIGI con l’acquisizione del club e l’iscrizione del Catania al campionato Serie C 2020/21. La nuova proprietà ha fatto in modo che il Calcio Catania sopravvivesse, difendendo l’unica identità rossazzurra profondamente amata dalla città; con la tua sottoscrizione, a prescindere dai benefici connessi, potrai certamente affermare di aver contribuito concretamente al raggiungimento dell’obiettivo“.

Queste le quattro formule e i relativi benefici:

Le 11.700 Catania Card 11.700, nominative e non cedibili, saranno in vendita dalle 11.07.00 di giovedì 10 settembre, nelle due sedi del Catania Point, a Torre del Grifo Village e in Corso Italia 84 a Catania, sul sito e nei punti vendita abilitati Ticket One, elencati sul sito ufficiale rossazzurro.