CALCIO CATANIA – Sorteggiato il primo avversario di Coppa Italia: in campo al Massimino

Primo turno tra le mura amiche del Massimino per il Calcio Catania: sarà abruzzese la prima sfidante di Coppa Italia dei rossazzurri.

È stato effettuato in data odierna il sorteggio relativo al primo turno di Coppa Italia, che vedrà il Calcio Catania impegnato nel campo dello Stadio Angelo Massimino. Prima partita ufficiale di coppa, dunque, per i rossazzurri, che affronteranno in gara secca il San Nicolò Notaresco.

Toccherà il 23 settembre 2020 scendere in campo, con gli etnei che sfideranno la squadra proveniente da San Nicolò a Tordino, piccola frazione in provincia di Teramo, militante nel girone F di Serie D.

La partita, così come da disposizioni ministeriali, verrà giocata a porte chiuse, con i tifosi che non potranno accedere a nessun settore dello stadio Angelo Massimino di Catania.

La vincente del turno in gara secca, nel secondo turno eliminatorio affronterà il Pescara, salvata dall’ormai ex mister Sottil in extremis in Serie B.