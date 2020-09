UNICT – Graduatorie di scorrimento: quando verranno pubblicate

Ecco le date di pubblicazione delle liste di scorrimento dell'Università di Catania a.a 2020/2021 e utili per la procedura di immatricolazione.

Il nuovo anno accademico è alle porte e già da qualche giorno sono state pubblicate le liste di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato dell’Università di Catania. Tuttavia, dopo la pubblicazione delle liste di ammessi, molti neo-diplomati si sono trovati di fronte a un cammino sbarrato, proprio a causa del numero limitato di posti. Tuttavia, non è ancora detta l’ultima: le liste di scorrimento potrebbero cambiare le carte in gioco e offrire una nuova opportunità a chi, almeno per il momento, è rimasto escluso.

Le graduatorie degli ammessi per scorrimento ai corsi di laurea a numero programmato dell’Università di Catania (a.a. 2020/2021) verranno pubblicate il 12 settembre. Immediatamente dopo, dal 12 a 18 settembre sarà invece possibile svolgere la procedura di immatricolazione al primo anno.

La procedura è piuttosto semplice. Per confermare l’immatricolazione, sarà necessario: