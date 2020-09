Meteo Sicilia, piogge intense in arrivo: “allerta” della Protezione Civile

Il meteo Sicilia prevede per la giornata di oggi piogge intense su tutta l'Isola. Per questa ragione la Protezione Civile ha diramato l'allerta per rischio idrogeologico.

Considerate le previsioni meteo Sicilia per la giornata di oggi, che preannunciano piogge, anche a carattere temporalesco, su tutta l’Isola, la Protezione Civile ha diramato l’allerta per rischio idrogeologico e idraulico.

L’allerta è stata predisposta dalle ore 16.00 di ieri alle ore 24.00 della giornata di oggi, 7 settembre 2020.