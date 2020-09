Trenitalia, aumentano i treni verso il Sud: programmate 14 corse aggiuntive

Aggiunti altri 14 treni in coda alla programmazione già stabilita per l'estate 2020, ormai al suo tramonto: le corse verso il Sud diventano così 66.

Buone notizie per il Sud: Trenitalia intensifica le corse, aggiungendo 14 Frecciarossa in coda alla programmazione già stabilita per la rotta Milano – Reggio Calabria. Le corse straordinarie andata/ritorno verso il Sud Italia diventano dunque 66: è il risultato della collaborazione tra Trenitalia e RFI (Rete Ferroviaria Italiana) che, monitorando costantemente la domanda, sono riuscite ad adeguare al meglio, progressivamente, l’offerta anche in base alla disponibilità delle tracce orarie.

Il gruppo FS prosegue dunque con l’aumento dei collegamenti da e per il Sud Italia per un’estate 2020 ormai agli sgoccioli. In questo modo, si viene incontro tanto alle esigenze del turismo interno quanto a chi ha scelto di viaggiare in Italia per le proprie vacanze, durante un periodo senza precedenti come quello segnato dal nuovo Coronavirus. Per acquistare i biglietti per le corse aggiuntive, occorre visitare il sito Trenitalia: fino al 13 settembre per i viaggi da nord a sud; fino al 14 settembre, invece, per le corse da Reggio Calabria a Milano.