Su impulso e iniziativa della Regione Siciliana, in collaborazione con il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in occasione dei ponti di primavera sono stati attivati nuovi e più frequenti collegamenti ferroviari per accompagnare turisti e pendolari alla scoperta delle principali destinazioni culturali e paesaggistiche dell’Isola.

L’intervento si inserisce nella strategia regionale di potenziamento della mobilità sostenibile e di valorizzazione del patrimonio turistico siciliano, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili le principali mete dell’Isola.

Potenziamento degli itinerari verso Cefalù

Si arricchiscono gli itinerari turistici tra Cefalù e Palermo.

Nei giorni festivi sono previsti 18 collegamenti aggiuntivi tra Palermo Centrale e Cefalù e 8 tra Palermo Aeroporto e Cefalù;

il sabato 5 collegamenti aggiuntivi tra Palermo Centrale e Cefalù e 4 tra Palermo Notarbartolo e Cefalù;

dal lunedì al venerdì sono previsti ulteriori 2 collegamenti tra Palermo Centrale e Cefalù.

Collegamenti per la costa ionica e il Val di Noto

Per agevolare la mobilità di quanti sceglieranno il treno per scoprire la Sicilia, l’offerta dei giorni festivi si amplia anche con 4 nuovi collegamenti per connettere Letojanni e Taormina a Catania e Siracusa.

Sulle vie del Barocco, alla scoperta delle meraviglie del Val di Noto, sono inoltre previsti 16 collegamenti aggiuntivi tra Siracusa e Donnafugata, con fermate a:

Fontane Bianche

Avola

Noto

Pozzallo

Scicli

Modica

Ragusa

Gli orari previsti

⚠️ AVVISO IMPORTANTE Verifica gli orari ufficiali Le informazioni relative ai collegamenti e agli orari riportate in questa pagina hanno scopo esclusivamente informativo e si riferiscono alla programmazione speciale prevista per i ponti di primavera. Tuttavia, la circolazione ferroviaria può subire variazioni dell’ultimo minuto a causa di: Interventi tecnici o manutenzioni straordinarie sulla linea. Modifiche logistiche predisposte dal gestore. Aggiornamenti stagionali del programma di esercizio. Ti invitiamo caldamente a consultare i canali ufficiali prima di metterti in viaggio

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Per i Ponti di Primavera 2026 (attiva tra marzo e maggio), ecco una schematizzazione degli orari principali per le direttrici potenziate.

1. Palermo ↔ Cefalù (Potenziamento Festivi)

Questa è la tratta con il maggior incremento di corse. Nei giorni festivi (25 aprile, 1 maggio, etc.) i treni hanno una frequenza di circa uno ogni ora o meno nelle fasce di punta.

Partenza Destinazione Tipologia / Frequenza Indicativa Palermo Centrale Cefalù Partenze dalle 07:29 (primo treno utile) circa ogni ora. Palermo Aeroporto Cefalù 8 collegamenti diretti (senza cambio a Palermo Centrale). Cefalù Palermo Centrale Rientri intensificati nel pomeriggio fino alle 21:00/22:00.

Highlights Sabato: 5 corse extra da Palermo Centrale e 4 da Palermo Notarbartolo.

2. Le Vie del Barocco (Siracusa ↔ Donnafugata)

Servizio speciale che attraversa il cuore dell’UNESCO nel Val di Noto con 16 collegamenti aggiuntivi.

Orari indicativi (Andata):

Siracusa → Donnafugata: Partenze principali alle 08:12 , 14:12 , 16:12 , 18:12 .

Fermate intermedie: Fontane Bianche (dopo 15′), Avola (25′), Noto (35′), Pozzallo (1h), Modica (1h 30′), Ragusa (1h 50′).

Orari indicativi (Ritorno):

Donnafugata → Siracusa: Partenze principali alle 11:06, 15:06, 17:06, 19:06.

3. Costa Ionica (Catania ↔ Taormina/Letojanni)

Sono stati aggiunti 4 nuovi collegamenti nei giorni festivi per facilitare l’accesso alle spiagge e al teatro greco.

Tratta Orario Partenza (Esempio) Note Siracusa → Taormina 17:19 (Arrivo 19:23) Ideale per il pomeriggio/sera. Catania C.le → Taormina 09:35 (e frequenze cadenzate) Collegamento rapido costa-costa. Taormina → Catania/SR 08:03 / 20:12 Per rientri serali o partenze mattiniere.

Le dichiarazioni istituzionali

«L’attivazione di questi nuovi collegamenti – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – rappresenta una scelta strategica fortemente voluta dal governo Schifani per rafforzare la mobilità ferroviaria e sostenere il turismo in Sicilia. La Regione sta investendo con decisione su un modello di trasporto integrato, sostenibile e capillare, capace di mettere in rete le principali destinazioni culturali e naturalistiche dell’Isola. È un passo concreto per rendere la Sicilia sempre più accessibile e competitiva».

Informazioni e acquisto

I canali di acquisto sono già aggiornati con la nuova offerta. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Trenitalia, sull’App Trenitalia e presso le biglietterie e i self-service delle stazioni ferroviarie.