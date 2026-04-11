Su impulso e iniziativa della Regione Siciliana, in collaborazione con il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in occasione dei ponti di primavera sono stati attivati nuovi e più frequenti collegamenti ferroviari per accompagnare turisti e pendolari alla scoperta delle principali destinazioni culturali e paesaggistiche dell’Isola.
L’intervento si inserisce nella strategia regionale di potenziamento della mobilità sostenibile e di valorizzazione del patrimonio turistico siciliano, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili le principali mete dell’Isola.
Potenziamento degli itinerari verso Cefalù
Si arricchiscono gli itinerari turistici tra Cefalù e Palermo.
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Nei giorni festivi sono previsti 18 collegamenti aggiuntivi tra Palermo Centrale e Cefalù e 8 tra Palermo Aeroporto e Cefalù;
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il sabato 5 collegamenti aggiuntivi tra Palermo Centrale e Cefalù e 4 tra Palermo Notarbartolo e Cefalù;
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dal lunedì al venerdì sono previsti ulteriori 2 collegamenti tra Palermo Centrale e Cefalù.
Collegamenti per la costa ionica e il Val di Noto
Per agevolare la mobilità di quanti sceglieranno il treno per scoprire la Sicilia, l’offerta dei giorni festivi si amplia anche con 4 nuovi collegamenti per connettere Letojanni e Taormina a Catania e Siracusa.
Sulle vie del Barocco, alla scoperta delle meraviglie del Val di Noto, sono inoltre previsti 16 collegamenti aggiuntivi tra Siracusa e Donnafugata, con fermate a:
- Fontane Bianche
- Avola
- Noto
- Pozzallo
- Scicli
- Modica
- Ragusa
Gli orari previsti
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Per i Ponti di Primavera 2026 (attiva tra marzo e maggio), ecco una schematizzazione degli orari principali per le direttrici potenziate.
1. Palermo ↔ Cefalù (Potenziamento Festivi)
Questa è la tratta con il maggior incremento di corse. Nei giorni festivi (25 aprile, 1 maggio, etc.) i treni hanno una frequenza di circa uno ogni ora o meno nelle fasce di punta.
|Partenza
|Destinazione
|Tipologia / Frequenza Indicativa
|Palermo Centrale
|Cefalù
|Partenze dalle 07:29 (primo treno utile) circa ogni ora.
|Palermo Aeroporto
|Cefalù
|8 collegamenti diretti (senza cambio a Palermo Centrale).
|Cefalù
|Palermo Centrale
|Rientri intensificati nel pomeriggio fino alle 21:00/22:00.
Highlights Sabato: 5 corse extra da Palermo Centrale e 4 da Palermo Notarbartolo.
2. Le Vie del Barocco (Siracusa ↔ Donnafugata)
Servizio speciale che attraversa il cuore dell’UNESCO nel Val di Noto con 16 collegamenti aggiuntivi.
Orari indicativi (Andata):
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Siracusa → Donnafugata: Partenze principali alle 08:12, 14:12, 16:12, 18:12.
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Fermate intermedie: Fontane Bianche (dopo 15′), Avola (25′), Noto (35′), Pozzallo (1h), Modica (1h 30′), Ragusa (1h 50′).
Orari indicativi (Ritorno):
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Donnafugata → Siracusa: Partenze principali alle 11:06, 15:06, 17:06, 19:06.
3. Costa Ionica (Catania ↔ Taormina/Letojanni)
Sono stati aggiunti 4 nuovi collegamenti nei giorni festivi per facilitare l’accesso alle spiagge e al teatro greco.
|Tratta
|Orario Partenza (Esempio)
|Note
|Siracusa → Taormina
|17:19 (Arrivo 19:23)
|Ideale per il pomeriggio/sera.
|Catania C.le → Taormina
|09:35 (e frequenze cadenzate)
|Collegamento rapido costa-costa.
|Taormina → Catania/SR
|08:03 / 20:12
|Per rientri serali o partenze mattiniere.
Le dichiarazioni istituzionali
«L’attivazione di questi nuovi collegamenti – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – rappresenta una scelta strategica fortemente voluta dal governo Schifani per rafforzare la mobilità ferroviaria e sostenere il turismo in Sicilia. La Regione sta investendo con decisione su un modello di trasporto integrato, sostenibile e capillare, capace di mettere in rete le principali destinazioni culturali e naturalistiche dell’Isola. È un passo concreto per rendere la Sicilia sempre più accessibile e competitiva».
Informazioni e acquisto
I canali di acquisto sono già aggiornati con la nuova offerta. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Trenitalia, sull’App Trenitalia e presso le biglietterie e i self-service delle stazioni ferroviarie.