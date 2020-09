CALCIO CATANIA – Calciomercato, ufficiale l’acquisto di Albertini

Contratto biennale, fino al giugno 2020, per l'esterno destro proveniente dalla Virtus Francavilla.

Arriva il secondo colpo ufficiale in casa rossazzurra, con la società di via Magenta che ha dichiarato di aver acquisito il cartellino di Alessandro Albertini. Il Calcio Catania, dunque, dopo l’ufficializzazione di ieri per l’arrivo di Andrea Zanchi, ha blindato questo’oggi con Albertini la fascia destra, andando a completare il reparto con Luca Calapai.

Il giocatore, proveniente dalla Virtus Francavilla, è già a Torre del Grifo, dove ha sottoscritto un contratto biennale fino al 2022.

“Il Calcio Catania – si legge nel comunicato – comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Albertini, nato a Rovigo il 25 aprile 1994. Vissuta l’esperienza nel settore giovanile della Spal e archiviati gli esordi con il Delta Porto Tolle e il Marano, l’esterno destro si è distinto tra i migliori interpreti del ruolo, in terza serie, con le maglie del Grosseto, del Rimini e della Virtus Francavilla: complessivamente, in Serie C, 162 presenze e 7 reti. Albertini, che si è già sottoposto al primo tampone, ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022“.