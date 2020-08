Ryanair, offerte di fine estate: voli a partire da 10 euro anche da Catania

Le offerte di fine estate targate Ryanair: ecco che città raggiungere con voli low-cost che partono da Catania. Si tratte delle ultime offerte della stagione.

Viaggiare in low-cost tra settembre e ottobre: è l’offerta presentata da Ryanair in questi ultimi giorni di agosto. Offerte di fine estate validi anche per l’aeroporto di Catania, da prenotare entro la giornata di venerdì 28 agosto.

Da Catania le offerte partono da un minimo di 9,99€ fino ad un massimo di 27,30€. I voli scontati – compresi tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020 – riguardano diverse mete, sia nazionali che internazionali. Infatti, dall’aeroporto di Fontanarossa sarà possibile raggiungere:

Budapest, Katowice e Milano Malpensa con soli 9,99€;

Malta, Marsiglia, Milano Bergamo e Siviglia con 12,99€;

Berlino, Rodi e Vienna con 14,99€;

Cagliari e Torino con 19,99€;

Kyiv con 20,99€;

Perugia con 21,79€;

Pisa, Roma (Fiumicino) e Venezia M. Polo con 22,61€;

Atene e Eindhoven con 22,80€;

Trieste e Brussels Zaventem con 22,90€;

Bologna con 23,44€;

Cracovia con 24,30€;

Madrid con 25,80€;

Francoforte con 27,30€.

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il sito ufficiale della compagnia low-cost irlandese di Ryanair.