Google cerca personale: candidature aperte per assunzioni e stage

Il motore di ricerca più rinomato al mondo, cerca personale per le sue sedi sia in Italia che all'estero. Si aprono anche i Bussines Intership, i famosi tirocini per studenti

Google, il motore di ricerca che ormai da anni domina il web, è alla ricerca di personale. Infatti, verranno avviate delle assunzioni e degli stage nelle sue sedi italiane, in primis Milano, ma anche Roma. Il personale assunto dovrà avere delle specifiche competenze informatiche e conoscere la lingua inglese, mentre i tirocinanti dovranno avere altri requisiti.

Le figure ricercate

Le figure che Google cerca maggiormente sono i laureati in ingegneria e tutti coloro che sono specializzati in informatica. In particolare, si cercano le seguenti figure:

Tecnico commerciale, Smart Analytics, Google Cloud;

Ingegnere commerciale, ammodernamento dell’infrastruttura, Telco, Google Cloud;

Ingegnere di vendita, Apigee;

Ingegnere commerciale, Gestione dati, Google Cloud;

Ingegnere commerciale, soluzioni SAP, Google Cloud;

Responsabile tecnico vendite, Google Cloud;

Ingegnere commerciale, modernizzazione dell’infrastruttura, Google Cloud;

Partner Sales Manager, Google Cloud;

Tecnico commerciale, Google Cloud (part-time);

Responsabile tecnico account, Servizi professionali, Google Cloud (inglese, italiano);

Partner Engineering Manager, Google Cloud;

Enterprise Marketing Manager (inglese, italiano);

Partner Sales Coach, Google Cloud;

Responsabile dello sviluppo dei partner, Google Cloud;

Partner Sales Engineer, Google Cloud;

Consulente cloud, Servizi professionali, Google Cloud (inglese, italiano);

Cloud Data Engineer, Servizi professionali, Google Cloud;

Cloud DevOps e Infrastructure Engineer, Google Professional Services;

Key Account Director / Executive, Google Cloud;

Rappresentante sul campo;

Consulente cloud, Servizi professionali, Google Cloud (inglese, italiano).

Stage

I candidati stagisti, invece, devono essere studenti iscritti ad un corso di Laurea o ad un Master, status che devono mantenere nel corso di tutto il tirocinio. È ben visto il possesso di precedenti esperienze lavorative in settori di interesse per quelli di inserimento nello stage. Il programma del tirocinio internazionale (Bussines Intership) prevede l’inserimento dei tirocinanti presso varie aziende ad esempio GMS Sales and Operations, Large Customer Sales, Google Cloud eMarketing. La durata dell’incarico e va da un minimo di 10 settimane ad un massimo di 6 mesi. Inoltre, il suo lo svolgimento può essere spostato presso altre sedi estere di Google.

Le candidature per i Bussines Intership vengono aperte stagionalmente (es. Winter Business Intern, Spring – Summer Business Intern). Dunque, se non si fa in tempo a candidarsi per il tirocinio in corso, si può attendere qualche mese e aspettare che si attivi quello della stagione successiva. Per fare ciò, è necessario monitorare la sezione dedicata alle posizioni aperte in Google.

Selezione e candidatura

Per candidarsi ad un posto di lavoro in Google o ad uno stage è necessario inviare la propria documentazione sul sito, cui seguirà un colloquio. Quest’ultimo potrebbe svolgersi telefonicamente o in videoconferenza ed è della durata di circa 30/40 minuti, oppure in presenza, con durata di 30/45 minuti.

Tutti gli aggiornamenti sulle assunzioni e gli stage si trovano nella sezione “Lavora con noi” della pagina del gruppo Google. Dalla stessa è possibile prendere visione delle selezioni in corso e candidarsi online a quelle di interesse, inviando il cv tramite l’apposito form. Per visionare le offerte di lavoro attive in Italia è sufficiente selezionare Italy nell’elenco dei paesi.