Lavoro Sicilia: i posti disponibili subito

Sono diverse le possibilità di assunzione e le opportunità attive in tutta la Sicilia. Ecco le principali posizioni aperte per laureati e diplomati.

Lavoro Sicilia: ecco le principali offerte di lavoro attive, al momento, nell’Isola. Si può partecipare a bandi di concorso o ci si può candidare nel settore privato. Le posizioni attualmente disponibili riguardano diplomati e laureati. Vediamo i dettagli.

Lavoro Sicilia: operatore Lidl (Avola)

Nel ruolo di Operatore di Filiale il candidato si occuperà delle attività operative all’interno del Punto Vendita, di ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all’interno ed all’esterno della filiale.

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Operatore di Filiale sono: orientamento al cliente; attitudine al lavoro di squadra; affidabilità e flessibilità; capacità di multitasking.

L’offerta di lavoro prevede: un contratto part-time e organizzazione del lavoro su turni; un percorso completo che alterna formazione e-learning e “training on the job”; retribuzione al minuto; altri benefit previsti dal sistema di welfare aziendale.

Lavoro Sicilia: bando Arpa

L’Arpa Sicilia ha indetto un interessante concorso, che ha come obiettivo quello di assumere 57 unità a tempo pieno e indeterminato. Il concorso è aperto a diplomati e laureati.

Per ulteriori informazioni leggi:Arpa Sicilia assume a tempo indeterminato: bando per laureati e diplomati

Lavoro Sicilia: INGV

Anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso l’Osservatorio etneo Sezione di Catania. L’area tematica del concorso riguarda la “Realizzazione dei servizi del Gateway relativo al Vulcano Observations”, codice bando 1TEC-OE-07-2020.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Il gruppo di supermercati Eurospin, presente su tutto il territorio italiano ed anche a Catania, ricerca per la sede etnea un Commerciale B2B. Il candidato o la candidata dovrà avere già operato in aziende medio grandi appartenenti al settore Food e Services, ed avere una buona capacità di analisi per capire le tendenze del mercato.

Lavoro Sicilia: Foot Locker

Il famoso brand di abbigliamento sportivo, con diversi punti vendita presenti nel territorio di Catania, è alla ricerca di addetti vendita per diversi stores. Il sito web Linkedin segnala diverse posizioni aperte nei centri di Catania, Misterbianco e, fuori dalla provincia, Melilli (Siracusa). Il candidato o la candidata ideale, dovranno conoscere sneakers e abbigliamento, e coinvolgere i clienti avviando un dialogo con loro e aiutandoli nella scelta dei prodotti adatti alle loro esigenze.