Coronavirus, primo caso a Taormina: l’annuncio del sindaco Bolognari

Primo caso positivo alla "perla dello Ionio". Lo comunica tramite i propri canali il sindaco di Taormina Mario Bolognari.

Primo caso di Coronavirus a Taormina, si tratterebbe, però, di un contagio non autoctono, ma di un turista del Nord in vacanza in Sicilia. Ne dà l’annuncio tramite i suoi canali, il sindaco della città, Mario Bolognari.

“Il 14 agosto scorso – scrive sulla propria pagina Facebook – è stato effettuato un tampone che ha dato risultato positivo. Si tratta di una persona di età giovane, proveniente dal Nord Italia e che ora è nella propria casa di vacanza a Taormina. Il giovane è stato sottoposto all’obbligo della quarantena assieme ai familiari conviventi. Tutti stanno seguendo il protocollo e viene monitorato dall’autorità sanitaria”.