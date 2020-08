Ferragosto 2020: cosa fare e dove andare

Ferragosto si avvicina e le recenti restrizioni costringono tanti a rinunciare alla tradizionale notte sulla spiaggia. Ci sono, però, numerose alternative per passare questa festività in sicurezza, ma senza rinunciare al divertimento. Ecco, quindi, qualche idea su cosa fare e dove andare in questo atipico ferragosto.

Il tradizionale ferragosto in spiaggia, tra musica e falò, sembra, per quest’anno, un’idea molto lontana. Le recenti restrizioni e la chiusura di numerose spiagge siciliane, infatti, hanno ribaltato i piani di molti.

Ma, in realtà, ci sono moltissimi altri modi per divertirsi e passare il ferragosto serenamente, in maniera sicura ed evitando assembramenti. Ecco alcune proposte.

Ferragosto 2020: alla scoperta di città d’arte, borghi e musei

Perché non approfittare del giorno di ferragosto per andare alla scoperta di qualche museo o per visitare qualche piccolo borgo o bellezza siciliana?

Presso il Palazzo della cultura di Catania, ad esempio, è possibile visitare la mostra “Sine Die”, promossa e realizzata dalla Fondazione OELLE Mediterraneo antico. Si tratta di una mostra gratuita che, attraverso le fotografie di oltre 100 autori, approfondisce le nuove dinamiche sociali di cui tutti noi stiamo facendo esperienza a causa dell’emergenza coronavirus. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Se volete andare alla scoperta di qualche piccolo borgo siciliano poi avete l’imbarazzo della scelta. Sia la Sicilia orientale che quella occidentale offrono, infatti, numerose perle da scoprire. Castelmola, Erice e Petralia Soprana sono solo alcuni dei borghi che potrete scoprire in questo atipico ferragosto.

Ferragosto 2020 tra spettacoli ed eventi

Gli eventi e gli spettacoli a cui è possibile assistere tra il 14 e il 15 agosto sono tanti.

Tra questi segnaliamo l’Odissea di Omero alle Gole dell’Alcantara. Torna anche quest’anno dal 13 al 16 agosto questo affascinante spettacolo in una cornice molto suggestiva. Lo spettacolo può essere seguito in assoluta sicurezza grazie al rispetto di tutte le direttive anti-covid. È necessario acquistare i biglietti e gli spettacoli si svolgono in due orari: 20:30 primo spettacolo

e 22:15 secondo spettacolo.

Se, invece, amate il ballo e la musica non potete perdere il Festival Internazionale del Tango a Palazzo della Cultura. L’evento è gratuito ma occorre la prenotazione.

Infine, per godere di buona musica potrete assistere al Taormina Lyric Summer Concert al Teatro Antico di Taormina. Esso si svolgerà Venerdì 14 agosto 2020, ore 21:30 e si tratterà di un un Gran Gala in onore di Vincenzo Bellini con musiche di Bellini, Verdi e Puccini.

Ferragosto 2020 atipico, ma senza rinunciare al divertimento

Non è detto, comunque, che dobbiate necessariamente rinunciare al tipico barbecue di ferragosto. Per svolgerlo in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-covid un’idea è quella di organizzarlo in uno spazio all’aperto diverso dalla spiaggia: una pineta o una campagna meno conosciuta potrebbero essere la soluzione ideale.

Inoltre, se siete amanti della natura potete pensare di svolgere un’escursione sull’Etna o fare rafting alle gole dell’Alcantara.

Insomma, le idee per passare un ferragosto divertendosi ma in sicurezza non mancano!