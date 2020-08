Meteo Ferragosto, giornate roventi in Sicilia: le previsioni

Temperature altissime per un Ferragosto che probabilmente vedrà le spiagge blindate: ecco le previsioni meteo per il 14 e il 15 agosto in Sicilia.

Un’estate che si alterna tra pioggia e temperature altissime. Ma per Ferragosto si riconferma l’afa estiva tipicamente siciliana, anche se probabilmente si dovrà fare a meno della tradizionale notte in riva al mare, per via delle restrizioni e delle norme igienico-sanitarie. Ecco le previsioni meteo per venerdì 14 e sabato 15 agosto.

Meteo Ferragosto: caldo rovente in tutta la Sicilia

Anche se la situazione epidemiologica costringe a passare un Ferragosto lontano dalle spiagge, il caldo rimarrà comunque. Al pari dell’ultima settimana in cui le temperature si sono alzate, anche per venerdì e sabato si conferma l’andamento dell’afa siciliana.

Per venerdì 14 agosto è previsto cielo sereno in gran parte dell’Isola, con qualche nuvola sparsa tra la parte orientale e la parte centrale della Sicilia. Le temperature oscilleranno tra i 32°C (in provincia di Trapani) e i 41°C in provincia di Siracusa, che sarà la massima più alta registrata in Sicilia nella giornata del 14 agosto.

Invece, per il giorno di Ferragosto (sabato 15) il cielo sarà prevalentemente sereno: sole e caldo saranno i protagonisti di questa giornata (con Siracusa che registra la massima più alta: 42°C).

Meteo Ferragosto: le previsioni a Catania e provincia

Nella giornata di venerdì 14, Catania vedrà un alternarsi di nuvole e sole. La provincia etnea, nonostante il cielo nuvoloso per gran parte della mattinata, sarà tormentata dal caldo rovente: infatti, a partire dalle 10:00 del mattino, le poche nuvole non riusciranno a fermare l’andamento crescente delle temperature che nel pomeriggio arriveranno a toccare massime di 38°C.

Invece, per sabato 15 agosto, il territorio del Catanese soffrirà il caldo sin dalle prime luci, partendo dai 32°C previsti per le 9:00 del mattino. Cielo prevalentemente sereno, durante la giornata si aumenterà di temperature fino a toccare i 39-40°C in tutta la città metropolitana di Catania.