Ferragosto 2020 “blindato” in tutta la Sicilia: sindaci chiudono locali e spiagge

A fronte del pericoloso aumento dei contagi registrato nell'ultimo periodo, i sindaci di tutta la Regione Sicilia hanno scelto di ricorrere a misure più restrittive: Ferragosto, quest'anno, non sarà lo stesso. Spiagge chiuse o interdette nelle fasce orarie più "calde", controlli serrati sui locali.

Ferragosto 2020 che sarà sicuramente diverso, rispetto agli altri anni, in tutta la Sicilia. Le norme di sicurezza, l’aumento dei contagi e alcune violazioni costringono i sindaci di varie città dell’isola ad adottare la chiusura di locali e spiagge come l’unica soluzione per evitare gli assembramenti.

A Marzamemi, cinque locali sono stati chiusi per violazione delle normative anti-Covid. Si tratta del pub Balata, Rais, Ipaneman, Muciara e Calamarò, che dovranno rimanere chiusi per due giorni. Anche a Catania predisposta la chiusura obbligatoria di 5 giorni per un locale nell’hinterland, mentre in questi giorni controlli sono stati predisposti dalla Playa ad Aci Castello.

Inoltre, fino al 16 agosto, pub, bar, ristoranti e lidi dovranno chiudere entro e non oltre le 2 e, comunque, silenziare la musica a mezzanotte. Effetto anche dell’ordinanza di pochi giorni fa del governatore Nello Musumeci, che alza la guardia per i giorni più caldi della movida estiva.

I divieti non risparmiano neanche le spiagge, molte delle quali verranno chiuse per Ferragosto.

Chiuse, per ordinanza dei rispettivi sindaci, le spiagge lungo i litorali di Scicli e Modica, in provincia di Ragusa. A Siracusa, niente festeggiamenti per ordine del sindaco di Noto.

Le località balneari di Fondachello e Sant’Anna, in provincia di Catania, resteranno interdette dalle ore 21 del 14 agosto alle ore 6.00 del 15. Divieto di manifestazioni pubbliche e eventi aggregativi ricadenti nel territorio comunale – dunque anche in spiaggia – predisposto anche dal sindaco di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Ferragosto blindato anche per tutta la provincia di Palermo: niente aggregazioni in spiaggia dopo le 19. A San Vito Lo Capo, vietato l’ingresso in spiaggia dopo le ore 22.