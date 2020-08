Ryanair, più voli da Catania e Palermo: arrivano anche nuove offerte

La nota compagnia low cost Ryanair ha annunciato l'aumento delle rotte nazionali. Questo farà si che ci saranno più voli in arrivo e in partenza anche da Catania e da Palermo.

Nei mesi di settembre e ottobre Ryanair aumenterà il numero di frequenze sulle rotte nazionali italiane anche da Palermo e Catania, “ampliando il proprio operativo per l’estate 2020, a causa della forte domanda”, si legge in una nota. L’aumento di frequenze interessa queste rotte: Catania – Roma: 17 voli settimanali; Roma – Palermo: 15 voli settimanali; Catania – Milano Malpensa: 17 voli settimanali a settembre, 18 voli settimanali a ottobre; Palermo – Pisa: 14 voli settimanali; Milano Malpensa – Palermo: 15 voli settimanali.

Una notizia, questa, che farà contenti i viaggiatori che così avranno più opzioni per i loro spostamenti visto che dalla riapertura i voli erano sì ripresi ma bisognava fare i conti con i pochi voli a disposizione. Il settore dei voli aerei, è uno dei più colpiti dall’epidemia del coronavirus, con la sospensione dei voli durante il lockdown. Adesso la ripresa, però, lascia sperare che si possa tornare ad una sorta di normalità, e questo settore aiuta il turismo consentendo lo spostamento delle persone tra le diverse regioni.

“Ryanair è lieta di annunciare l’incremento delle frequenze sulle rotte nazionali nei mesi di settembre e ottobre 2020, ampliando il proprio operativo per l’estate 2020, a causa della forte domanda – afferma Chiara Ravara di Ryanair -. I viaggiatori italiani possono ora prenotare le vacanze in ambite destinazioni nazionali, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio“.

Ryanair, inoltre, ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 9,99 euro, per viaggiare da oggi fino alla fine di ottobre 2020. L’offerta è valida per prenotazioni entro la mezzanotte di giovedì (13 agosto), solo sul sito Ryanair.com. Queste promozioni erano state annunciate nei giorni scorsi e dall’aeroporto Catania sono numerose le offerte per i voli di andata o di ritorno da destinazioni estere e nazionali.