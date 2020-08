Concorsi pubblici 2020: tutti i bandi attivi e in arrivo

Concorsi pubblici 2020: diverse opportunità lavorative in tutta Italia. I requisiti e le scadenze per candidarsi nei bandi attivi e i dati per quelli in arrivo.

Concorsi pubblici 2020. Sono diversi i bandi attivi in Italia in questo momento per svariate posizioni lavorative. Vediamo quali sono le principali offerte attive e quelle in arrivo.

Concorso al MEF

Tra i più recenti concorsi pubblici 2020, il Ministero dell’Economia e della Finanza ha pubblicato un bando per 56 posizioni lavorative, divise in tre categorie. Richiesta la laurea magistrale in materie economiche, ma sono canale preferenziale di accesso il possesso del dottorato di ricerca o di un master in secondo livello. Le domande si potranno inoltrare online fino al 21 settembre.

Concorso alla Corte dei Conti

Una cinquantina dei posti (52 in tutto) disponibili anche alla Corte dei Conti. In questo caso, il bando richiede il possesso di una laurea triennale o magistrale in materie economiche o giuridiche. Le domande, inoltre, dovranno essere inoltrate attraverso una procedura esclusivamente telematica entro il 6 ottobre.

Concorsi Forze Armate, Polizia e Vvf

Tra le forze dell’ordine, nella categoria concorsi pubblici 2020 e 2021 sono disponibili quasi quattromila posti, che verranno banditi tra quest’anno e l’anno prossimo. Questa è quella che dovrebbe essere la distribuzione approssimativa:

939 assunzioni nella Polizia di Stato;

1.095 assunzioni nei Carabinieri;

552 assunzioni nella Guardia di Finanza;

463 assunzioni nella Polizia Penitenziaria;

875 assunzioni nei Vigili del Fuoco, di cui 492 da nuovi concorsi in arrivo.

Concorsi attivi in Sicilia

Tra i concorsi pubblici 2020 attivi in Sicilia, l’ARPA ha di recente pubblicato un bando che prevede l’assunzione di 57 unità di personale, con più livelli di esperienza: dagli autisti a tecnici. Il band è stato pubblicato sul sito dell’ente regionale e il termine ultimo per inviare le domande è il 31 agosto.

