Pagamento pensioni settembre: date e calendario

Pagamento pensioni settembre: nei mesi scorsi è stato avviato un pagamento anticipato e scaglionato in merito alle pensioni per limitare il rischio contagi.

Pagamento pensioni settembre: a causa dell’emergenza Covid-19, tutti i pagamenti delle pensioni di quest’anno – in particolare, dei mesi aprile, maggio, giugno, luglio e agosto – hanno subito delle modifiche rispetto alla normale prassi. Il motivo è legato al rischio legato ad assembramenti, che potrebbero crearsi all’interno degli uffici pubblici.

Il pagamento delle pensioni dei mesi scorsi è stato, perciò, anticipato e scaglionato sulla base delle prime lettere dei cognomi. Ma cosa succederà a settembre? Si continuerà a organizzare il pagamento in anticipo e a scaglioni?