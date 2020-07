Pagamento pensioni: le ultime novità su agosto 2020

Negli ultimi mesi sono state scaglionate per evitare assembramenti e proteggere sia i cittadini che gli impiegati degli uffici postali. Con la proroga dello stato di emergenza, si attendono disposizioni per i pagamenti delle pensioni di agosto.

Permane l’incertezza sul pagamento pensioni del mese di agosto, perché negli scorsi mesi sono state erogate non nello stesso giorno ma in base alla lettera del cognome. Questo scaglionamento è stato attuato per evitare assembramenti e proteggere sia i cittadini che gli operatori degli uffici postali. Nelle ultime settimane, però, sono state allentate alcune delle misure di sicurezza, grazie al calo dei contagi e dei ricoverati.

Permane a tutt’oggi, il divieto di assembramento, il che farebbe pensare che anche per il pagamento delle pensioni di agosto, ci saranno i turni in base alla lettera del cognome. Tanto più che, nei giorni scorsi, il presidente Conte ha annunciato la proroga dello stato di emergenza fino a ottobre o a dicembre. Questo, quindi, farebbe pensare che anche per le pensioni di agosto si eviteranno assembramenti negli uffici postali e ci saranno i turni per ricevere il pagamento, con ipotesi di pagamento pensioni a partire da lunedì 27 luglio fino a sabato 31 luglio.

Al momento, però, l’Inps non ha comunicato nulla in proposito e quindi resta tutto invariato, chi è titolare di un conto bancoposta riceverà l’accredito giorno 1 agosto 2020, chi deve ritirarla presso gli uffici postali o in banca potrà farlo a partire da lunedì 3 agosto. Per chi riceve l’accredito sul conto corrente in banca, dovrà attendere il lunedì, e dal 3 agosto potrà avere la sua pensione sul conto.