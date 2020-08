Catania, camion si ribalta in tangenziale: code per 11 chilometri

Incidente sulla tangenziale di Catania, dove si è ribaltato un camion: code per 11 chilometri.

Serio incidente stradale sulla tangenziale di Catania, dove nelle prime ore del pomeriggio, per cause ancora in corso di ricostruzione, un camion si è ribaltato occupando entrambe le carreggiate.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 15:30. Un camion si è ribaltato su un fianco, poco dopo lo svincolo di San Giovanni Galermo.

A causa di ciò, il traffico sarebbe andato totalmente in tilt. Su Google Maps, per il tratto di strada indicato si segnalano code di 11 chilometri, con tempi di percorrenza superiori a un’ora.

In aggiornamento.