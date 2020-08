Coronavirus Sicilia, contagi in crescita: sono più che in Lombardia

Coronavirus Sicilia: incremento costante rispetto ai giorni scorsi, ma il dato spicca rispetto al calo di nuovi positivi nel resto d'Italia.

I casi di Coronavirus in Sicilia si mantengono nella media di circa 30 casi al giorno: 32 nella giornata di oggi, 10 agosto, a fronte di meno di mille tamponi. Si tratta di un dato considerevole, con i positivi nell’Isola che sono raddoppiati nelle scorse settimane e adesso, in totale, sono in tutto 450. La regione è adesso la prima del Sud Italia per numero di attuali positivi, superando la Campania (398 casi) e la settima in Italia.

Nell’Isola attualmente i pazienti ricoverati sono in tutto 45, un decimo del totale, di cui 6 in terapia intensiva. I restanti si trovano in isolamento domiciliare, ma i ricoverati aumentano rispetto alla giornata di ieri, con sei ricoveri in ospedale in più, di cui uno in condizioni serie.

Nel resto d’Italia, invece, la situazione sembra migliore rispetto agli ultimi giorni. In totale si registrano 259 nuovi positivi, con gli incrementi maggiori in Emilia-Romagna (39), Lazio (38) e proprio la Sicilia (32), che supera anche la Lombardia (31) per numero di nuovi casi. Una situazione che continua a destare grosse preoccupazioni, tanto che a livello regionale è stata promulgata una nuova ordinanza, mentre in tutta l’Isola aumentano le restrizioni per la notte di Ferragosto.