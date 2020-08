Movida senza regole nel Catanese: tutti ammassati e niente mascherine [FOTO]

Circola e fa discutere la foto postata da un utente sui social, dove decine di persone stanno ammassate fuori da un locale nella stessa sera in cui la Sicilia si scopre la regione col più alto indice di contagi.

I casi di Coronavirus in Sicilia destano ogni giorno crescente apprensione tra gli abitanti dell’Isola. Nella giornata di ieri, i nuovi positivi sono schizzati a 30, di cui ben 16 in provincia di Catania, mentre l’indice dei contagi della scorsa settimana è il più alto d’Italia. Tra i contagiati, spicca il caso di un diciassettenne che, dopo una serata passata a ballare in un noto lido della Playa, avrebbe manifestato i sintomi del virus, risultando poi positivo al tampone. Nonostante questi segnali di allarme, tuttavia, il mancato rispetto delle regole di distanziamento continua.

Risalirebbe a ieri la foto postata da R. B. sui social e scattata a Nicolosi, nei pressi di un noto pub. All’esterno si vedono decine di persone ammassate e tutte, salvo sparute eccezioni, senza mascherina, mentre sulla destra sembrerebbe che ci fosse della musica dal vivo.

La foto ha iniziato a circolare su Facebook ed è stata commentata da decine di utenti. Molti prendono le distanze da comportamenti simili, mentre c’è chi si lancia già in previsioni funeste, temendo un picco di casi nel comune etneo tra poche settimane.