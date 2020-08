Coronavirus, minorenne positivo dopo festa alla Playa: c’è la conferma

Minorenne positivo dopo una serata alla Playa. La notizia sarebbe stata confermata anche dalle autorità sanitarie, che adesso tenteranno di ricostruire i contatti.

Sarebbe stata confermata anche dalle strutture sanitarie etnee la positività del 17enne recatosi al Policlinico di Catania con sintomi del Coronavirus. Il giovane, nella serata di ieri, si trovava ad una serata all’aperto in un noto lido della Playa. La notizia ha iniziato a circolare su social e chat nelle prime ore del pomeriggio, con un passaparola virtuale che nel giro di poche ore ha destato grosse preoccupazioni tra i catanesi.

Le autorità sanitarie nel frattempo hanno posto in isolamento la famiglia del ragazzo, il cui padre sarebbe risultato anch’egli positivo ma asintomatico, e iniziato le attività di tracciamento per isolare al più presto i potenziali positivi. Si temono infatti contagi a catena a causa dei numerosi partecipanti che avrebbero preso parte alla serata in viale Kennedy. Per il momento, il consiglio per tutti i soggetti che hanno partecipato alla serata, è di fare quanta più cautela possibile, in modo da limitare la diffusione di ulteriori contagi.

Il locale in questione, che molti sui social avevano indicato come l’Afrobar, aveva pubblicato nel pomeriggio una nota al riguardo, salvo poi eliminare il post dalla pagina Facebook qualche ora dopo.