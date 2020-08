Coronavirus, in Sicilia 30 nuovi positivi: più della metà nel Catanese

Coronavirus in Sicilia: continua a salire il numero dei nuovi positivi nell'Isola. 30 contagiati distribuiti su sei province nelle ultime 24 ore.

Coronavirus in Sicilia

Sale ancora il numero di nuovi contagi in Sicilia. Dopo i 21 casi registrati ieri, nell’Isola l’epidemia nelle ultime 24 ore conta altri 30 nuovi contagi a fronte di 2.795 tamponi processati dal sistema sanitario regionale.

Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Sanità la Sicilia si conferma, tristemente, tra le regioni con l’indice di contagio più alto: la nostra regione è al quarto posto oggi per nuovi contagi dopo Lombardia (+118), Emilia-Romagna (+58) e Veneto (+58).

Sedici dei nuovi positivi si trovano in provincia di Catania, quattro nella provincia di Caltanissetta, due nel Palermitano, sei nel Messinese, uno in provincia di Enna e uno nel Ragusano.

Coronavirus in Italia

Salgono anche nel resto del Paese i contagi per Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35.187.