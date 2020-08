Coronavirus, in Sicilia 21 nuovi positivi: 4 nel Catanese

Coronavirus, in Sicilia i contagi continuano a crescere a ritmi sostenuti. Il totale degli attuali positivi sarebbe di 314 persone contagiate in tutto.

Ancora casi di Coronavirus in Sicilia in doppia cifra. Il dato odierno riportato nel bollettino pubblicato sul sito del Ministero della Salute parla di +21 nuovi positivi nell’Isola nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.337 test effettuati. Sono quindi 11 casi in più rispetto ai 10 fatti registrare ieri, martedì 4 agosto. Il numero di contagiati attuali, quindi, supera di nuovo i 300 casi (314 in tutto). Anche i ricoveri sono in aumento, con 34 ricoverati in ospedale in totale. Di questi, 4 pazienti si troverebbero in terapia intensiva.

Del totale dei nuovi positivi, 9 sarebbero in provincia di Ragusa (di cui 5 migranti), 5 a Messina, 3 a Palermo e altri 4 nel Catanese.

Anche nel resto d’Italia i contagi crescono, prevalentemente a causa dei focolai individuati in diverse zone sul territorio nazionale. Sono 384 i nuovi contagiati di oggi nell’ultimo bollettino nazionale, di cui ben 138 in Lombardia, 47 in Emilia-Romagna e 41 in Veneto: le tre regioni col numero maggiore di casi. In Italia il totale degli attualmente positivi è quindi di 12.646, di cui 11.841 in isolamento domiciliare.